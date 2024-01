Längster Streik bei der Deutschen Bahn betrifft auch Reisende aus der Schweiz

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieDer bisher längste Arbeitskampf bei der Deutschen Bahn hat auch Auswirkungen auf Reisende aus der Schweiz. Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten. Deutschland muss sich in den kommenden Tagen auf Chaos im Bahnverkehr einstellen. Das betrifft auch Reisende aus der Schweiz. Hier der Hauptbahnhof in Berlin.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will von Dienstagnacht den Zugverkehr für sechs Tage lahmlegen. Es ist der wohl längste Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten:Die Deutsche Bahn geht selbst davon aus, dass der Verkehr massiv beeinträchtigt sein wird. Sie will durch einen Notfahrplan so viele Züge wie möglich fahren lassen. Bei den drei vorherigen Streiks fielen im Fernverkehr rund 80 Prozent der Zugverbindungen aus, andere waren verspäte





