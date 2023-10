«Langer, intensiver Kampf»: Israels Panzer rollen im Gazastreifen

Erstmals seit einem Jahrzehnt sind israelische Panzer wieder im Gazastreifen im Einsatz. Aktuelle Videos der Armee zeigen gepanzerte Fahrzeuge, die im Norden des Küstenstreifens über sandigen Boden rollen. Daneben laufen Soldaten in Schutzausrüstung mit grossen Rucksäcken und Sturmgewehren.

Nach Ansicht eines israelischen Sicherheitsexperten steht der Armee ein langer, intensiver Konflikt bevor. «Es wird kein Blitzkrieg und kein Sechstagekrieg sein», sagt Amos Jadlin, ehemaliger Chef des israelischen Militärgeheimdienstes. Die Armee werde «Meter für Meter» vorangehen, um zivile Opfer zu verringern und «so viel wie möglich Hamas-Terroristen zu töten», sagte er.

Jadlin denkt, dass auch der Hamas-Chef Jihia al-Sinwar unter Druck seiner eigenen Leute steht, «die sagen, wir sind zu weit gegangen, es ist an der Zeit zu stoppen». Sie drängten zu einem Gefangenenaustausch mit Israel, «sonst sieht Gaza bald aus wie Dresden (nach dem Zweiten Weltkrieg)». Sinwar behauptete am Samstag, die Palästinenserorganisation sei bereit, ein Abkommen über einen Gefangenenaustausch sofort abzuschliessen. headtopics.com

Sie sei wütend darüber, «dass die Welt uns nicht hilft», sagt die Medizinprofessorin, die auch an der Universität unterrichtet. Wäre dies anders, «müssten wir unsere Kinder nicht mit einer Bodenoffensive gefährden», meint sie. «Wenn die Welt mehr Druck auf die Hamas und arabische Länder ausüben würde, dann würden dort auch weniger Kinder sterben.

Zwar gelte die Tatsache, dass es nicht gelang, den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober mit mehr als 1400 Toten zu verhindern, auch als Versagen der Armee. «Doch obwohl Kritik an der Armee geübt wird, zeigt die hohe Bereitschaft der Reservisten, sich zu melden, das tiefe Vertrauen und den Glauben an ihre Rolle zum Schutz des Landes.» headtopics.com

