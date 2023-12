Landwirtschaftsmittel werden nicht gekürzt

Die Mittel für die Landwirtschaft werden entgegen dem Vorschlag des Bundesrats nicht gekürzt. Der Nationalrat hat mit 121 zu 64 Stimmen bei einer Enthaltung beschlossen, die Mittel um 54,8 Millionen Franken aufzustocken. Eine Minderheit der Finanzkommission des Nationalrats wollte die Querschnittkürzung auch auf die Direktzahlungen anwenden, wurde jedoch abgelehnt. Claudia Friedl (SP/SG) betonte, dass es nachvollziehbar sei, dass auch die Landwirtschaft von Kürzungen betroffen sei.





SchweizerBauer » / 🏆 51. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Erfolgreicher Politiker trotz Migrationshintergrund und BehinderungenDer 36-jährige Islam Alijaj (SP) aus Zürich ist der erste Politiker mit Cerebralparese im Nationalrat.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Erfolgreicher Politiker trotz Migrationshintergrund und BehinderungenDer 36-jährige Islam Alijaj (SP) aus Zürich ist der erste Politiker mit Cerebralparese im Nationalrat.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Erfolgreicher Politiker trotz Migrationshintergrund und BehinderungenDer 36-jährige Islam Alijaj (SP) aus Zürich ist der erste Politiker mit Cerebralparese im Nationalrat.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Nationalrat Gerhard Pfister kritisiert Anspruch von rechtem und linkem Pol auf Sitze in der LandesregierungMitte-Präsident Gerhard Pfister hat die beiden FDP-Bundesräte vor «rücksichtsloser Machtpolitik» gewarnt. Wenn sich beide zur Wiederwahl stellten, müssten sie künftig Abstand von der «Blockpolitik» des rechten Lagers nehmen.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Argentinien vor der Wahl: Mit der Kraft der Frauen gegen die KettensägeArgentinien wählt einen neuen Präsidenten. Einer der Kandidaten ist der libertäre Rechtspopulist Javier Milei. Für die Wochenzeitung war ich in Buenos Aires und habe einen Text über den Widerstand von Frauen und queeren Personen gegen Milei geschrieben:

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »

Der Winter in der Ukraine und die Situation an der FrontDer Winter ist in der Ukraine eingebrochen und stellt eine zusätzliche Härte für die Soldaten an der Front dar. Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft die Bevölkerung zum Dank an die Soldaten auf. Die Schlacht um Awdijwka wird für Wladimir Putin zum Desaster. Berlin und Washington wollen die Hilfe für Kiew reduzieren, um die Ukraine zum Verhandeln zu bewegen. Die ukrainische Attacke auf Horliwka ist ein Entlastungsangriff für Awdijwka.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »