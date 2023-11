Landwirtschaft im Kanton Schwyz: Massnahmen für kleinere und mittlere Betriebe

Die Landwirtschaft ist auf junge, motivierte Berufsleute angewiesen. Konkurrenzfähige Löhne zu zahlen, ist aber eine Herausforderung. Neben spannenden Referaten konnten sich die Teilnehmer in den moderierten Ateliers auch aktiv einbringen.

«Wir müssen Massnahmen ergreifen, damit auch kleinere und mittlere Betriebe im Kanton Schwyz am Markt bestehen können», betonte Regierungsrätin Petra Steimen-Rickenbacher an der Agroplattform, denn diese würden zur Vielfalt im Kanton und zur Erzeugung regionaler Lebensmittel beitragen. Landwirtschaft ist zentral für den Kanton Schwyz Die Regierungsrätin sprach sich dafür aus, möglichst viel Wertschöpfung in der..





🏆75. BauernZeitung1 » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

PİLATUSTODAY: Keine Aufnahmeprüfung mehr für Berufsmatura im Kanton SchwyzNach den Kantonen Luzern und Zürich schafft auch der Kanton Schwyz die Aufnahmeprüfung für die Berufsmaturität ab. Aktuell laufen die Vorbereitungen, ab dem Sommer 2023 soll der prüfungsfreie Eintritt möglich sein.

Herkunft: PilatusToday | Weiterlesen »

SRFLUZERN: Kanton Schwyz: Kündigungswelle am Spital Einsiedeln - Regionaljournal Zentralschweiz - SRFPer Ende August verlassen alle sieben Assistenzärztinnen und -ärzte das Spital Einsiedeln. Ihr Vorwurf: Das Spital, das zur Ameos-Gruppe gehört, verstosse gegen das Arbeitsgesetz und verwehre vorgeschriebene Weiterbildungen. Ein Schwyzer Kantonsrat hat nun einen Vorstoss eingereicht. Hab gelesen: Spital Eisdielen. ;) Habe ich zu lange in Deutschland gelebt? ;)

Herkunft: srfluzern | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Kanton Schwyz: Stabilisierung Rutschhang auf der WägitalerstrasseAm 8. August 2022 beginnen die Bauarbeiten. Mit einer verankerten Bohrpfahlwand wird der Rutschhang auf der Wägitalerstrasse stabilisiert. Die Wägitalerstrasse durchquert verschiedenste Bereiche, w…

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Kanton Schwyz: Feuerverbot im Wald und an Waldrändern – fehlende NiederschlägeDie anhaltende Trockenheit und fehlende Niederschläge haben die Brandgefahr in Wäldern und auf Wiesen weiter erhöht. Die lokalen Gewitterregen haben die Waldbrandgefahr nicht massgeblich gemindert.…

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Kanton Schwyz: Strassensperrung und Feuerwehreinsätze wegen StarkregenAm Freitag, 19. August 2022, ging über dem ganzen Schwyzer Kantonsgebiet Starkregen nieder. Bis um 16 Uhr mussten die Feuerwehren in den Ortschaften Euthal, Ibach, Lachen, Siebnen und Unteriberg zu…

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Kanton Schwyz: Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe aufgehobenAb letztem Donnerstag lag die Schweiz im Einflussbereich eines markanten Tiefs mit Zentrum über der nördlichen Adria. Dieses Tief zog am Freitag allmählich nordöstlich und führte verbreitet zu inte…

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »