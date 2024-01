Landwirte protestieren in ganz Europa gegen die Agrarpolitik

In der Kritik sehen Experten vom Thinktank Agriculture Stratégies vor allem die gemeinsame EU-Agrarpolitik. Blockierte Autobahnen, Kolonnen von Traktoren und wütende Bauern: Nicht nur in Deutschland bringen Landwirte ihren Frust derzeit lautstark zum Ausdruck. Von Rumänien bis nach Litauen und Frankreich wird blockiert und protestiert. In Frankreich sind für Freitag Protestaktionen in etwa 85 der 101 Départements angekündigt.

Bei allen europäischen Landwirten gab es schon länger einen Überdruss, so Alessandra Kirsch, die Studienleiterin beim Thinktank Agriculture Stratégies. Bisher seien die Agrarpreise recht gut gewesen, so dass die Landwirte zuversichtlich blieben. Doch der Jahresanfang sei schwierig gewesen, die Preise seien im Fall. Alle teilen wirklich das Gefühl, dass man ihnen immer mehr abverlangt





Landwirte protestieren gegen BundesregierungSusanne Böhmer aus Berg bei Ravensburg (D) führt gemeinsam mit ihrem Mann einen Milchviehbetrieb mit 185 Milchkühen. Sie nehmen am Bauernprotest teil, um auf die Probleme der heimischen und regionalen Landwirtschaft aufmerksam zu machen.

Rückvergütung der Mineralölsteuer für Landwirte wird erst 2026 abgeschafftDie Rückvergütung der Mineralölsteuer für Land- und Forstwirtschaft soll nicht wie geplant 2024, sondern erst 2026 abgeschafft werden. Die Landwirte müssen mit einer Mehrbelastung von 485 Millionen Euro rechnen und zusätzlich Kosten in Höhe von 450 Millionen Euro durch den Wegfall der Rückerstattung beim Diesel tragen.

Deutsche Bauernverband plant Grossdemos gegen Sparpläne der RegierungDer Deutsche Bauernverband kündigt vom 8. bis 15. Januar verschiedene Grossdemos gegen die Sparpläne der Regierung an. Die deutschen Landwirte sind unzufrieden und äußern ihren Unmut.

«Das Fass ist voll»Die deutschen Landwirtinnen und Landwirte sind sauer über die Politik. Am Montag wurden in zahlreichen Städten Demonstrationen abgehalten. Der «Schweizer Bauer» besuchte die Kundgebung in Ravensburg.

Steinmeier äußert sich besorgt über Blockadeaktion mit HabeckDer deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußerte sich erschüttert über die Blockadeaktion beim Anlegen einer Fähre mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne). Steinmeier zeigte sich besorgt über das gesellschaftliche Klima in Deutschland und forderte die Landwirte auf, friedlich zu demonstrieren und die Gesetze einzuhalten.

Deutsche Bauern protestieren mit Tausenden von TraktorenAm Montag haben deutsche Landwirte mit zehntausenden Traktoren bundesweit protestiert. Sie besetzten Autobahnauffahrten und organisierten Kundgebungen in Städten. Eine Umfrage zeigt, dass 45 Prozent der Bevölkerung die Proteste für gerechtfertigt halten.

