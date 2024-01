Landwirte protestieren gegen Bundesregierung

Susanne Böhmer aus Berg bei Ravensburg (D) führt gemeinsam mit ihrem Mann einen Milchviehbetrieb mit 185 Milchkühen. Anine Hungerbühler PreviousNext «Schweizer Bauer»: Weshalb nehmen Sie am Bauernprotest teil? Susanne Böhmer: Wir stehen heute für uns ein: denn zu viel ist zu viel. Die Steuerermässigungen, welche die Bundesregierung uns gestrichen hat, war jetzt nur die Spitze des Eisberges. Wir möchten aufmerksam machen auf die heimische und regionale Landwirtschaft, deswegen sind wir da.

Wann sind Sie losgefahren? Wir sind um 08.30 Uhr losgefahren. Wir waren heute Vormittag noch im Stall und haben noch unsere Kühe gemolken. Woher sind Sie angereist? Aus Berg bei Ravensburg. Gegen wen richtet sich der Protest? Der Protest richtet sich gegen die Bunderegierung. Wir möchten aber auch allen Deutschen zeigen, wer wir Landwirte sind. Wir möchten gerne ein Gesicht haben. In Ravensburg bei der Oberschwabenhalle haben sich die Landwirtinnen und Landwirte getroffen, bevor es zur Kundgebung in die Innenstadt gin





