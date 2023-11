Landwirt verliert Kontrolle über Milchtankanhänger

Der Milchtankanhänger war mit ca. 1000 l Milch gefüllt. Der Mann verliess sein Auto. Dieses machte sich selbstständig und rollte ca. 100 m über die Wiese und kam in einem kleinen Bach zum Stillstand. Zur Verhinderung einer Gewässerverschmutzung rückte die Feuerwehr Schwellbrunn mit 15 Personen aus. Eine Mitarbeiterin des Amtes für Umwelt und ein Mitarbeiter der Fischereiverwaltung begutachteten die Situation. Milch floss keine aus dem Tank. Sie erklärten, dass trotz wenig ausgeflossenen Betriebsflüssigkeiten vom Auto, für die Umwelt und die Fische keine Gefahr bestand.

Verletzt wurde niemand. Am Personenwagen und Anhänger entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. Die Bergung der Fahrzeuge erfolgte durch den Landwirt selber.

