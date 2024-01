Labrador verursacht Unfall in Saas-Fee

Ein Labrador kommt mutmasslich mit seiner Pfote aufs Gaspedal eines Elektroautos. Bei der kurzen Schussfahrt werden zwei Personen getroffen. Statt sich um die Opfer zu kümmern, fährt die Hundehalterin im Taxi davon.Eigentlich wäre die ganze Geschichte zum Lachen. Doch bei dem kuriosen Unfall, der sich zum Jahresbeginn 2021 in Saas-Fee ereignete, wurden zwei Personen schwer verletzt.

Weil sich zudem die am Unfall beteiligte Ärztin einfach vom Unfallort entfernte, ohne auf die Polizei zu warten, wurde sie per Strafbefehl und später auch vom Bezirksgericht Visp verurteilt. Da sie diese Entscheide anficht, muss sich nun Ende Januar das Kantonsgericht Wallis mit dem Fall beschäftigen. Die am Zürichsee wohnhafte Medizinerin verbrachte mit ihrem Mann und zwei erwachsenen Kindern die Weihnachtsferien in einem der teuersten Hotels von Saas-Fe





