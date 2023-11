La Nefera: Die unermüdliche Strippenzieherin bringt ihr zweites Album raus

Das erste Wochenende der Basler Herbstmesse neigt sich dem Ende zu. Ein Augenschein vor Ort verrät, welche Fahrgeschäfte für die längsten Schlangen und das dichteste Gedränge gesorgt haben.Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet.

SRFSPORT: «Der Mut ist da, die Ansätze stimmen»Die Nationaltrainerin resümiert die knappe Niederlage gegen Schweden und blickt auf die Herausforderung Spanien voraus.

Herkunft: srfsport

20MİN: Harley-Davidson Livewire S2 Del Mar: Die Elektro-Revolution für die StadtDie Livewire S2 Del Mar von Harley-Davidson definiert Elektromotorräder neu: Moderne Technik, starke Leistung und schnelles Aufladen.

Herkunft: 20min

LUZERNERZEİTUNG: Umbau des Spinnerei-Areals: So reagiert die Gemeinde auf die lautwerdende Kritik gegen das GrossquartierIn Baar soll ein ganzer Dorfteil zum Leben erweckt werden. Das Bauvorhaben stösst auf viel Zuspruch – aber nicht nur.

Herkunft: LuzernerZeitung

AARGAUERZEİTUNG: Wollen die Gränicher für die Umfahrung Suhr wirklich freiwillig Millionen bezahlen?An die geplante Umfahrung in Suhr («Veras») will der Gränicher Gemeinderat zwei Millionen Franken beisteuern. Die Hoffnung im Dorf ist gross, die Skepsis aber auch.

Herkunft: AargauerZeitung

LUZERNERZEİTUNG: Rücksichtnahme im Wald: Nicht nur die Hunde gehören an die LeineDas Zuger Kantonsparlament hat eine temporäre Leinenpflicht für Hunde im Wald beschlossen. Das ist gut, löst aber die Probleme kaum.

Herkunft: LuzernerZeitung

BZBASEL: Hoch lebe die Spargelkönigin: Auf dem bayrischen Land lebt die Monarchie weiterZwei weisse, alte Münchner unter lauter Landfrauen – was soll da schon schiefgehen? Gar nicht mal so viel in einem überraschend sensiblen, unterhaltsamen Metoo-«Tatort».

Herkunft: bzBasel