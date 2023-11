«L’ombra di Caravaggio» wirft einen Schatten auf den Malerfürsten

Das Biopic «L’ombra di Caravaggio» bedient sich bei beiden Lagern: Die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert wird geschildert als eine Epoche der Blutfehden, Strassenprostitution, wilden Orgien und Folterverhöre. Caravaggio (Riccardo Scamarcio) ist in seinem aufbrausenden Wesen eindeutig ein Teil dieser Welt, bricht aber die Regeln, weil er das Profane in die sonst sakral regierte Malerei überträgt.

Ein Spion tritt auf Michele Placido – bekannt als todesmutiger Kommissar in der TV-Serie «Allein gegen die Mafia» – verantwortet das Projekt als Mitautor, Regisseur und Nebendarsteller. Geschickt gewählt hat er seine Erzählperspektive: Eine erfundene Figur, ein junger Spion namens «Der Schatten» (Louis Garrel) wird von Rom beauftragt, sich an die Fersen von Caravaggio zu heften.

Der Hintergrund für den Auftrag: Die Kirche hat Caravaggio wegen seines Tötungsdelikts ins Exil geschickt und ihn für vogelfrei erklärt. Nun erwägt sie aber, den Maler zu rehabilitieren: zu wertvoll ist sein Pinselstrich, zu begehrt sind seine Werke. «Der Schatten» soll daher herausfinden, wie es um den Lebenswandel des Künstlers bestellt ist.

Kein sympathischer FilmheldDieser Ansatz verleiht dem Film seine Form: «Der Schatten» befragt Menschen aus Caravaggios Umfeld – am ausführlichsten eine undurchsichtige Mäzenin (Isabelle Huppert) – und diese Gespräche machen den Weg frei für Rückblenden in die prägenden Stationen von Caravaggios Werdegang.

