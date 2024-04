Kybun droht mit Vertragsende als Namensgeber des Stadions

Die Firma Kybun ist unzufrieden damit, dass der FC St.Gallen mit Puma einen Freizeitschuh lanciert hat und droht damit, den Vertrag als Namensgeberin des Stadions nicht zu verlängern. Der FC St.Gallen wehrt sich gegen die Vorwürfe.

St. Gallen: Slapstick in der GC-Abwehr – St. Gallen geht vor der Pause in FührungDas Team von Trainer Bruno Berner ist dringend auf Punkte angewiesen, damit die Lage in der Tabelle nicht noch ungemütlicher wird. Die Partie hier im Liveticker.

Stadt St.Gallen droht ohne Vertretung in der Kantonsregierung zu seinAm 14. April findet der zweite Wahlgang in die St.Galler Regierung statt. Mit der Sozialdemokratin Bettina Surber bewirbt sich eine Frau aus der Kantonshauptstadt. Wird sie nicht gewählt, ist die Stadt St.Gallen erstmals seit 32 Jahren ohne Vertretung in der Regierung.

Joker Villiger rettet FC Luzern in St.Gallen einen PunktSt. Gallen und Luzern bleiben im Kampf um den Einzug in die Meisterrunde durch drei Punkte getrennt. Lars Villiger dem FCL in letzter Minute den Ausgleich.

Rettungsanker in letzter Minute: Der FCL holt sich in St. Gallen einen wichtigen Punkt in extremisIn St. Gallen wartete keine leichte Aufgabe auf den FCL. Letztendlich rettet Lars Villiger die Luzerner in letzter Minute und trifft zum 1:1. Trainer Mario Frick zeigt sich erleichtert.

Rehetobelstrasse in Stadt St.Gallen SG wird sichererAm Montag, 8. April 2024, beginnt das kantonale Tiefbauamt in St.Gallen an der Rehetobelstrasse mit Strassenbauarbeiten.

