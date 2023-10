KV-Lehre: «Es kann schon fast niemand mehr Deutsch schreiben

Deutsch und Wirtschaft als Unterrichtsfach gibt es in der KV-Berufsfachschule nicht mehr. 20 Minuten sprach darüber mit einer Betroffenen und dem Raiffeisen-CEO , der seine Karriere einst mit der KV-Lehre startete. Beide sprechen sich für die Veränderungen aus: Die Lernende erklärt, dass es statt der klassischen Fächer jetzt Projekte gebe. «Das hilft uns für den Arbeitsalltag», meint sie. Ganz anders sieht das die Mehrheit der 20-Minuten-Community.

So schreibt sie etwa: «Alles, was mehr praxisbezogen ist, kann nur gut sein.» Auch züvi teilt diese Meinung. Er findet: «Berufliche Kompetenzen müsste doch der Lehrbetrieb vermitteln und die Schule das allgemeine berufliche Fachwissen.» BiggyGeny sieht es pragmatischer als andere Kommentierenden: «Deutsch und Wirtschaft gibt es nicht mehr – das merkt man, und es ist schlimm. Man muss nicht an allem hängen, wie beispielsweise Steno.

