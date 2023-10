Kuriose Vorgänge nach der Rettung der Credit Suisse durch die UBS

Je mehr sich der Staub legt, desto merkwürdiger tönen gewisse Aspekte der Rettung der Credit Suisse durch die UBS, die von den Schweizer Behörden mitbestimmt wurde. Derweil kommen in Italien einige kuriose Vorgänge ans Licht, schreibt Giuseppe Failla.Ein altes italienisches Sprichwort besagt, dass der Sieg viele Väter hat, während die Niederlage ein Waisenkind ist.

Die Konturen des Opfers, das als Folge des Untergangs der CS zu bewältigen sein wird, werden derweil immer deutlicher. Vor allem die Schweizer Bankenwelt bereitet sich auf eine Serie von Eigenkapital-Erhöhungen vor.Dies hatten die Schweizer Behörden selbst klar gemacht, ohne es explizit zu sagen.

Die systemrelevanten Banken UBS, Raiffeisen-Gruppe, Zürcher Kantonalbank und Postfinance müssen gemäss den Vorschriften sowohl über einen erhöhten Kapital- und Liquiditätspuffer als auch über eine angemessene Stabilisierungs- und Notfallplanung verfügen. headtopics.com

Die europäischen Banken sahen sich bereits mit schwierigen Kapitalerhöhungen konfrontiert, um ihre Kapitalpuffer aufzustocken. Ganz zu schweigen von der Gefahr einer Kreditklemme, die durch übertriebene Vorsicht hervorgerufen werden könnte.Zu einer teuren Rekapitalisierung müssen auch die Kosten hinzugerechnet werden, die den Behörden durch die Prozesse entstehen, die sie höchstwahrscheinlich in Serie verlieren werden.

Wiederum wird es der Schweizer Bürger sein, der mit seinen Steuern zahlen wird. Er hätte es darüber hinaus verdient zu erfahren, was in der Credit Suisse schief gelaufen ist, damit der Fall sehr schnell abgeschlossen werden kann.Aus den von der UBS bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Unterlagen geht hervor, dass die Grossbank in der jüngeren Vergangenheit den möglichen Kauf der CS prüfte. headtopics.com

Weiterlesen:

finews_ch »

