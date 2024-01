Kunstwelt gespalten nach Terroranschlägen und israelischer Offensive in Gaza

Die Terroranschläge der Hamas am 7. Oktober und die folgende israelische Offensive in Gaza haben die Kunstwelt gespalten. In der Schweiz verteidigt die Kunsthalle Basel ihren neu gewählten Direktor, der Briefe für einen Waffenstillstand unterzeichnet hat. Andere Künstler:innen unterstützen öffentlich Israels Recht zur Selbstverteidigung.





Umfrage: Wenig Vertrauen in Hamas in GazaEine Umfrage zeigt, dass die Bevölkerung Gazas wenig Vertrauen in die Hamas hat. Die Ergebnisse wurden vom Palestinian Center for Policy and Survey Research in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung veröffentlicht.

Israel bereitet offenbar nächste Phase im Gaza-Krieg vor +++ Teheran droht IsraelAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Israels Armee bereitet nächste Phase im Gaza-Krieg vorBenjamin Netanyahu betonte bei einem Besuch im Gaza-Streifen, dass Israel seine Militäroffensive nicht beenden würde, bis die Hamas zerschlagen ist. Israel hat am Dienstag die Leichen von 80 Palästinensern übergeben, die bei Kämpfen im nördlichen Gazastreifen getötet worden waren.

IKRK-Regionaldirektor über den Krieg in Gaza: 'Unsere Arbeit wird oft missverstanden'Über den Austausch von Geiseln und Gefangenen

Not in Gaza verschärft sich - USA lehnen Waffenstillstand abIm heftig bombardierten und umkämpften Gazastreifen wird die Not der palästinensischen…

Israel will die Palästinenser aus Gaza vertreibenVieles deutet darauf hin, dass das Kriegsziel der Regierung Netanjahu ein Israel vom Jordan bis zum Mittelmeer ist. Der «totale Sieg» in Gaza, den Netanjahu nach eigenen Worten anstrebt, bedeutet für die Ultrakonservativen in Israel nicht bloss die Entmachtung der Hamas, sondern die Vertreibung der Palästinenser und die Annexion des Gazastreifens.

