Kunstmuseum St.Gallen stellt Programm für 2024 vor

Für 2024 hat das Kunstmuseum St.Gallen ein abwechslungsreiches, innovatives Programm zusammengestellt, in welchem sich Lokales und Globales, sowie Vergangenheit und Zukunft begegnen. Einzelausstellungen wegweisender internationaler Positionen; Präsentationen, die unterschiedliche Aspekte der Sammlung neu beleuchten; und Gruppenausstellungen, die sich wichtigen gesellschaftlichen Themen widmen, stehen auf dem Programm. Miterhält die aktuelle Gegenwartskunst der Region eine Plattform.

Gianni Jetzer, Direktor des Kunstmuseum St.Gallen, führt aus: „Das Programm 2024 geht neue Wege. Nebst der Gruppenausstellung, welche Künstler*innen und Wissenschaftler*innen zusammenführt, bietet die Ausstellungeinen provokativen Blick auf die Kernfamilie, oder dem, was davon übrigbleibt. Mit der Einzelausstellung von Anne Marie Jehle wird ein faszinierendes Oeuvre, welches breit in unserer Sammlung vertreten ist, retrospektiv aufgearbeitet. In der LOK geben wir noch wenig bekannten, internationalen Positionen – Arthur Simms aus New York und dem in Genf gegründeten Kollektiv RM – die grosse Bühn





