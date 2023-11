Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieEs ist schwer, keine Minderwertigkeitsgefühle zu entwickeln. Die künstliche Intelligenz dringt in alle Lebensbereiche vor. Und in allem, was sie tut, scheint sie besser, schneller und kompetenter zu sein als wir Menschen. Doch stimmt das auch? Janelle Shane forscht und schreibt zum Thema.

In ihrem Buch «You Look Like a Thing and I Love You» (in Deutsch «Künstliche Intelligenz – Wie sie funktioniert und wann sie scheitert») entmystifiziert sie den Hype. Sie hält lapidar fest, dass sich viele Aufgaben statt mit einer komplizierten KI besser durch gesunden Menschenverstand lösen liessen.Einige der KI-Anwendungen, die mir in letzter Zeit begegnet sind, belegen Shanes Aussage eindrücklich:«There is Waldo» ist ein auf Wimmelbücher getrimmter Roboter. Er wurde aus handelsüblichen Komponenten zusammengebaut. In einem «Wo ist Walter?»-Buch findet er den Bub mit der rot-weissen Kappe innert Sekunden und zeigt mit dem Finger auf ih

:

SRFNEWS: Künstliche Intelligenz - So nutzen die Parteien Künstliche Intelligenz im WahlkampfMithilfe von KI kann man schnell und einfach Bilder oder Texte generieren. Was zu Spielereien einlädt, kann im Wahlkampf auch zur politischen Manipulation verwendet werden.

BILANZ: Künstliche Intelligenz ohne gesunden Menschenverstand ist nutzlosKünstliche Intelligenz besteht primär aus einer starken Rechenleistung und der Verarbeitung enormer Datenmengen. Doch dem Computer fehlt der gesunde Menschenverstand . Wie wir KI intelligent nutzen sollten.

SCHWEİZERBAUER: Künstliche Intelligenz für den Kuhstall - Schweizer BauerDie österreichische Cognify GmbH arbeitet gemeinsam mit der Mechatronik Austria GmbH an einem Projekt für eine digitalisierte Viehwirtschaft in Familienbetrieben mittels Künstlicher Intelligenz (KI)-gestützter Bildanalyse bei Videoüberwachung in Kuhställen. Die gesammelten Daten verknüpft im Hintergrund eine Software . «Damit es den Tieren gut geht, versuchen wir mittels Computer-Vision die Kühe zu re-identifizieren, um genau zu wissen, […]

FUW_NEWS: Künstliche Intelligenz – Wer wegen KI unter die Räder kommtKünstliche Intelligenz: Wer wegen KI unter die Räder kommt: Sechs Monate nach ChatGPT klingt der Hype immer noch nicht ab. Der Fokus liegt auf den Gewinnern – dabei gibt es auch Verlierer.

20MİN: Umfrage – So nutzt ihr Künstliche Intelligenz im AlltagWir haben die 20-Minuten-Community gefragt, wie die Schweizer KI im Alltag gebrauchen. ChatGPT dient dabei primär als Quelle der Inspiration.

SRFNEWS: Europäisches KI-Gesetz - Wie die EU Künstliche Intelligenz regulieren willDas EU-Parlament will die künstliche Intelligenz regulieren. Es wäre weltweit das erste Gesetz zur umfassenden Regulierung von KI.

