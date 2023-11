Künstliche Intelligenz: Chance oder Risiko?

Künstliche Intelligenz ist da. «In der Medizin, im Auto, in Lernapps»: Diese Beispiele nennt User Benjamin Schlegel auf der «dialog»-Plattform. Auch Bundesrat Albert Rösti betonte kürzlich, dass KI eine hilfreiche Technologie sei – die Schweiz sie jedoch regulieren müsse. Passend zum Thema Das denkt auch die «dialog»-Community, die zur Frage debattiert, ob KI Chance oder Risiko sei. Rund 200 User und Userinnen haben sich dazu geäussert.

Das Resultat ist erstaunlich ausgeglichen: Für 45 Prozent von ihnen ist KI eine Chance, für 47 Prozent Risiko. Diese Abwägung zeigt sich auch in den Kommentaren: «Wie bei jeder Technologie wird die Grenze zwischen Chance und Risiko dadurch bestimmt, was der Mensch damit macht», schreibt die französischsprachige Userin «Discoureuse Impliquée». Ihr Kommentar sowie auch alle anderen wurden auf der «dialog»-Plattform mit Hilfe von KI in alle Landessprachen und Englisch übersetzt und anschliessend von Redaktorinnen und Redaktoren gegengelese





