Künstlerduo organisiert Filmreihe in Pfyn

in Pfyn ein. Das Künstlerduo organisierte seit Mitte August eine zwölfteilige Filmreihe mit Kunstschaffenden, Vereinen und Institutionen, welche die Fassade der Primarschule Pfyn bespielten., das vom Künstlerduo 2007 gegründet wurde. Es sammelt Geschichten und Erinnerungen der Pfyner Bevölkerung in Form von Fotos, Texten und Videointerviews.

. Das Ensemble unter der Leitung von Michael Wersin pflegt das Weltkulturerbe des St.Galler Chorals am historischen Ort: in Konzerten und Gottesdiensten, aber auch bei Führungen durch die Kathedrale und in der Handschriftenabteilung der Stiftsbibliothek. Das Konzert am kommendenZwischen dem Kloster Marmoutier bei Tours, das der heilige Martin um 372 als Bischof von Tours gegründet hat, und dem Kloster St.

uraufgeführt. Nun gibt es weitere Aufführungen: am Donnerstag, 26. Oktober, um 19 Uhr im Kunstmuseum St.Gallen, und am Freitag, 27. Oktober, um 19 Uhr im Rösslisaal in Trogen.hatte «Murgang» ursprünglich aufgrund der Ereignisse um den Mord an einem Lehrer verfasst. Das zweite Opfer jener Tragödie, die Tochter des Mörders, musste untertauchen und lebt heute mit einer falschen Identität. headtopics.com

Leichte Sprache ist eine besondere Art, Geschichten zu erzählen. Sie ist für Menschen, die eigentlich gern lesen. Denen es aber nicht leichtfällt. Die Geschichten in diesem Buch sind für sie. Und sie sind für uns alle.«Keine Antwort zu bekommen, ist ungeheuerlich»: Der St.

Riana, die heute in Winterthur lebt, hat 2018 mit nur 19 Jahren den Ostschweizer Nachwuchswettbewerb BandXost gewonnen. Ihre ersten Songtexte schrieb sie auf Englisch, seit gut drei Jahren textet sie nur noch im Innerrhoder Dialekt. veröffentlicht am heutigen Freitag ihr erstes Album. «Santhosam» wird unter einem internationalen Label veröffentlicht. Zurzeit befindet sich die 37-Jährige gerade in London. headtopics.com

Weiterlesen:

tagblatt_ch »

Nach Datenpanne: Politikwissenschaftler Michael Hermann sagt, was das für das Vertrauen in die Demokratie bedeutetWelche Politiker haben am meisten Grund, sich zu ärgern? Was bedeuten die korrigierten Wahlergebnisse für die Bundesratswahlen? Und warum ist die Datenpanne überhaupt ein Problem? Das sagt Politikwissenschaftler Michael Hermann. Weiterlesen ⮕

Tanz mit Behinderung: «Ich bin eine Ausnahme, das ist das Problem»Wie erleben Menschen mit Beeinträchtigung Sexualität? Künstlerin Chiara Bersani, die nun im Kunsthaus Baselland auftritt, weiss es. Sie will kein Mitleid für ihre Andersartigkeit, sondern Selbstermächtigung. Weiterlesen ⮕

Kleinkunst im Keller62: Das Genie und das Überlebens­dramaLicht aus! Ein Theater in Zürich spielt aus Protest gegen die städtische Förderungspolitik im Dunkeln. Es entsteht ein erhellendes Theatererlebnis. Weiterlesen ⮕

Wie das Nachkriegsbern Rassismus pflegte: das «Bernbuch» auf der Bühne AarauVincent O. Carter war einer der ersten Schwarzen in Bern. Seine Erfahrungen schrieb er im «Bernbuch» auf - in der Alten Reithalle kommen sie auf die Bühne Weiterlesen ⮕

Schweizer Restaurant führt dynamische Preise einDas Restaurant Moment in Bern ist das womöglich erste Restaurant der Schweiz, das dynamische Preise eingeführt hat. Je nach Auslastung kostet das Fünf-Gang-Menü am Wochenende 115 Franken, 15 Franken mehr als unter der Woche. Das Restaurant orientiert sich an der Auslastung, um faire Preise zu gewährleisten. Weiterlesen ⮕

Ostschweizer Kunstkollektiv Gaffa: Rauminstallation und KurzgeschichteDas Ostschweizer Kunstkollektiv Gaffa setzt sich in einer Rauminstallation mit kleinbürgerlichen Idyllen auseinander und zeigt deren Grenzen auf. Der Schriftsteller hat eine eigens für die Ausstellung verfasste Kurzgeschichte inspiriert. Gleichzeitig erscheint das lang ersehnte Do-It-Yourself Album einer jungen Künstlerin, das neun verschiedene Facetten von ihr zeigt. Das Cappella Choralis St.Gallen pflegt das Weltkulturerbe des St.Galler Chorals am historischen Ort. Weiterlesen ⮕