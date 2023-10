Kunsthaus Zürich bricht mit wissenschaftlichem Beirat

Kunsthaus-Direktorin Ann Demeester bedauert, dass sie in der konkreten Umsetzung keinen Konsens mit dem Beirat finden konnte.Das Kunsthaus Zürich bestätigte am Freitagmittag den Bruch mit dem wissenschaftlichen Beirat der neuen Bührle-Ausstellung, deren Eröffnung am 3. November geplant ist.

«Am Ende stimmten wir darin überein, dass wir nicht in allen Aspekten der konkreten Umsetzung übereinstimmen.»Ann Demeester, die Direktorin des Kunsthauses, wird in der Medienmitteilung wie folgt zitiert: «Unsere zwölfmonatige Zusammenarbeit war von grossem gegenseitigem Respekt getragen.

Im Vorfeld der Neuhängung der Sammlung Bührle kommt es im Zürcher Kunsthaus erneut zu Unstimmigkeiten wegen der Provenienzforschung.In der Neuausstellung der Sammlung Emil Bührle mit dem Titel «Eine Zukunft für die Vergangenheit. Sammlung Bührle: Kunst, Kontext, Krieg und Konflikt» gehe es um Kunst und Geschichte und um unterschiedliche Stimmen und Meinungen, schreibt das Kunsthaus. headtopics.com

Dem Expertenbeirat gehören neben Angeli Sachs auch die Provenienzforscherin Nikola Doll vom Kunstmuseum Bern, die Bühnenbildnerin Muriel Gerstner, die Museologin Sarah Kenderdine von der Universität Lausanne, der Geschichtsprofessor Matthieu Leimgruber von der Universität Zürich, die Historikerin Stefanie Mahrer von der Universität Basel und Bern sowie der Schriftsteller Thomas Meyer an.

