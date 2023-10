Zürich, 27. Oktober 2023 - NFTs sind auf dem Vormarsch, eine Galerie präsentiert ihre Werke an der Kunst 23 Zürich vornehmlich im Metaverse und die Künstlerin Sarah Montani stellt Skulpturen in Augmented Reality vor, die momentan gleichzeitig in über 30 Museen rund um den Globus zu sehen sind. Eine Art der Ausstellung, die noch vor einiger Zeit undenkbar war. Neue Möglichkeiten, die dank neuer Technologie heute möglich sind.

In einer Zeit, in der der digitale Fortschritt rapide voranschreitet, wirft die Verbindung von Kunst und Technologie ethische Fragen auf.Geteiltes Los – Kunst und Ethik in der Digitalen Ära Ethik und Kunst stehen im Kontext der digitalen Gesellschaft einer rasanten technologischen Evolution gegenüber. Sich in diesem vibrierenden Denkfeld zu orientieren und über gute oder problematische Entwicklungen nachzudenken, setzt ein Innehalten voraus, das gegeben der beschleunigten Innovationsprozesse mit viel Stemmkraft verbunden ist. Spannend ist etwa die Frage, wie sich unser Selbst- und Weltbild im Kontext der technologischen Evolution und Innovation verändert.

Der ChatGPT ist ein gutes Beispiel für das Phänomen der ethischen Nachregulierung. Die Technologie wird fortwährend weiterentwickelt, während wir versuchen abzuwägen, welche normativen Konsequenzen absehbar und welche Forderungen – etwa nach Moratorien – angezeigt wären. Das menschliche Denken und Erkenntnisvermögen ist nicht gleichermassen schnell, wie dasjenige des ChatGBT. headtopics.com

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass sich unser Verhältnis zu Verbindung und Trennung gewandelt hat. In der digitalen Gesellschaft haben sich die Dunstkreise der Beziehungen verändert. Digitale Technologien erlauben es uns, uns anders zu verbinden, geografische Distanzen zu überwinden und gleichgesinnte Gemeinschaften in der ganzen Welt zu finden.

