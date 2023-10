Kündigung bei Sunrise nur telefonisch oder via Chat möglich

Kündigungen von Mobil-, Internet-, Festnetz- und TV Abos nimmt Telekomanbieter Sunrise nur telefonisch oder via Chat entgegen. Kündigungen per Brief oder Mail sind laut den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Sunrise nicht gültig.

Diese Regelung ist für viele Kundinnen und Kunden ein Ärgernis. Bei «Kassensturz» und «Espresso» melden sich immer wieder Betroffene und berichten von endlosen Wartezeiten am Telefon und Problemen im Chat.

Ob diese Klausel rechtlich überhaupt zulässig ist, bezweifeln Rechtsexpertinnen und Experten. Eine Kündigung ist ein so genanntes Gestaltungsrecht. Es kann von einer Partei ohne Mitwirkung der Gegenseite ausgeübt werden. Die Klausel von Sunrise widerspricht diesem Rechtsgrundsatz. Ein Kunde wollte es deshalb genau wissen. Er zog gegen Sunrise vor Gericht und machte geltend, die Klausel sei ungewöhnlich und unlauter. Doch die Gerichte wiesen seine Klagen ab. headtopics.com

Für Bezirks- und Obergericht ein zu kleines MissverhältnisDas Bezirksgericht Zürich und das Obergericht Zürich sind im Wesentlichen der Meinung, die entsprechende Klausel sei für Kundinnen und Kunden ein Nachteil, weil sie ein «offensichtliches Ungleichgewicht» zwischen ihnen und Sunrise schaffe. Jedoch sei dieses Missverhältnis aufgrund der gesamten Umstände nicht «als erheblich» zu qualifizieren.

Damit liess sich der betroffene Konsument nicht abspeisen und zog seine Klage vor Bundesgericht. Doch das höchste ging auf seine Klage nicht ein. Konsequenz: Die Frage, ob Sunrise ihren Kundinnen und Kunden verbieten kann, schriftlich zu kündigen, bleibt ungeklärt. headtopics.com

