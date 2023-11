Kundgebungen in Zürich: Zwei Israel-Demos, die nur auf den ersten Blick ähnlich tönen

Auf dem wenige Gehminuten entfernten Bürkliplatz findet ebenfalls ab 18 Uhr die «Kundgebung für einen gerechten Frieden in Israel/Palästina» statt. Beide Veranstaltungen sind von der Polizei bewilligt und dürften viele Menschen mobilisieren. Ihre Anliegen tönen auf den ersten Blick ähnlich, sie verfolgen aber unterschiedliche Ziele.Die «Never again is now»-Kundgebung geht auf die Initiative von vier jüdischen Privatpersonen aus Zürich zurück.

Das Motto der Kundgebung ist ein Verweis auf die Nazi-Kriegsverbrechen und den Holocaust. «Seit zwei Generationen wird uns gesagt, dass es so etwas nie mehr geben darf und geben wird. Doch jetzt fühlt sich die jüdische Bevölkerung wieder bedroht – auch in der Schweiz», sagt das Organisationskomitee.

Auf der Bühne steht unter anderem SP-Ständerat Daniel Jositsch, dessen Schwester im Organisationskomitee ist. Ausserdem werden SVP-Nationalrat Alfred Heer, der Zürcher FDP-Stadtrat Filippo Leutenegger und FDP-Kantonsrätin Sonja Rueff sprechen.

Auch die reformierte Gemeinschaft mobilisiert für die Kundgebung, Kirchenratspräsident Michel Müller wird auf der Bühne ebenfalls ein Votum abgeben. Laut dem Organisationskomitee ist man ausserdem bemüht, einen Vertreter oder eine Vertreterin aus der muslimischen Gemeinschaft zu gewinnen.Dass die andere grosse Kundgebung zum gleichen Zeitpunkt stattfindet, ist jedoch Zufall.

