Kulturverein Tropfstei Ruswil feiert 40-jähriges Bestehen mit neuer Theater-Truppe

Anlässlich seines 40-jährigen Bestehens bringt der Kulturverein Tropfstei Ruswil mit dem «Nomoll Theater!» eine dritte Theater-Truppe auf die Bühne.vom 26.10.

2023Audio Wer ein E-Auto fährt, soll in Luzern steuerlich entlastet werden in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 25 Minuten 19 Sekunden.Audio In der Zentralschweiz leben wieder mehr Menschen in Pflegeheimen in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 6 Minuten 17 Sekunden.

Weiterlesen:

srfluzern »

Kulturverein Tropfstei Ruswil feiert 40-jähriges Bestehen mit neuer Theater-TruppeAnlässlich seines 40-jährigen Bestehens bringt der Kulturverein Tropfstei Ruswil mit dem «Nomoll Theater!» eine dritte Theater-Truppe auf die Bühne. Weiterlesen ⮕

«Faszinierend», «Meisterwerk», «überinszeniert»: So berichten Medien über die Oper «Lili Elbe» am Theater St.GallenDie Weltpremiere der Transgender-Oper «Lili Elbe» findet über die Ostschweiz hinaus mediale Beachtung. Die Rezensionen fallen mehrheitlich positiv aus – doch es gibt auch Kritik. Weiterlesen ⮕

Regisseur zu Theater-Neubau: «Spüre noch nicht, wie man die freie Szene abholen will»Am Podium der IG Kultur im Parterre wurde über die Bedeutung des neuen Luzerner Theaters für den Kulturwerkplatz Luzern diskutiert. Weiterlesen ⮕

Kleinkunst im Keller62: Das Genie und das Überlebens­dramaLicht aus! Ein Theater in Zürich spielt aus Protest gegen die städtische Förderungspolitik im Dunkeln. Es entsteht ein erhellendes Theatererlebnis. Weiterlesen ⮕

Marco Rima über inakzeptable Drohungen, seine Familie und eine geplante AuszeitDer Komiker polarisierte zuletzt als Ständeratskandidat. In der Sendung «Typisch Michelle – Gschmackssach» auf TeleBärn spricht er über die Drohungen, die nicht nur ihn, sondern auch seine Familie belasteten, stellt sein Schwedisch und seine Kochkünste unter Beweis– und kündigt eine Auszeit in Australien an. Weiterlesen ⮕

Israel führt «Kampf um seine Existenz» - Die Nacht im ÜberblickIsrael hält trotz der Forderungen nach einem humanitären Waffenstillstand unbeirrt an seiner… Weiterlesen ⮕