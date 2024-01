Kryptowährungen und die Illusion des leichten Geldverdienens

«Ich hätte mir nie träumen lassen, über Kryptowährungen zu schreiben. Vielleicht liegt es an meinem Alter oder an meiner langjährigen Erfahrung mit traditionellen Geldanlagen. Aber sag niemals nie», schreibt Francesco Magistra in einem Essay für finews.first. In dieser Rubrik nehmen Autorinnen und Autoren Stellung zu Wirtschafts- und Finanzthemen.

Ich bin immer wieder entsetzt darüber, wie Menschen, die Aktien immer als «risikoreiche Investition» betrachtet haben, auf dieses neue Instrument hereinfallen und Geld verdienen (einige von ihnen) und Geld (die meisten) mit Bitcoin und denselben 20'000 anderen Kryptowährungen verlieren, die in den vergangenen 15 Jahren aufgetaucht und dann wieder verschwunden sind. Die Geschichte von Bitcoin ist in der Tat ansprechend, und die Charts sprechen für sich selbst, was dazu führt, dass Möchtegern-Investoren davon träumen, dass sie leicht Geld verdienen können. Ein 20-Jahres-Chart von Microsoft (oder Amazon oder Google) könnte das gleiche Gefühl vermitteln, da die Aktie 0.10 Dollar wert war und jetzt bei fast 400 Dollar lieg





