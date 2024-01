Kritik an neuer Outlook-Anwendung wegen Datenschutzbedenken

Doch an der im vergangenen Jahr eingeführten Anwendung gibt es gravierende Kritik: So sei das neue Outlook ein 'Datensammel-Werkzeug', kreidet Edward Komenda vom Schweizer Mail- und VPN-Anbieteran. Proton betreibt einen eigenen Mail-Dienst und steht mit diesem im Wettbewerb zu Outlook.

Laut Komenda erhalten europäische Nutzer aufgrund der hiesigen Datenschutzvorgaben nach dem Download einen 'beunruhigenden Hinweis', der offenlegt, dass Microsoft über Outlook erhobene Daten mit 772 weiteren Unternehmen teilt. Auch die Nutzung wird weiter aufgeschlüsselt. Die Informationen bilden demnach unter anderem die Basis für das Monitoring von Werbung, für personalisierte Werbung oder die präzise Lokalisierung von Personen. Zwar lässt sich die detaillierte Datennutzung je nach Anbieter punktuell selbst regulieren. Komenda erklärt jedoch, dass sich Anwender für diesen Zweck durch die Privacy Policies aller Unternehmen arbeiten müssen – die teils umfangreich, ausschweifend und schwer zu verstehen seie





