Kritik an iranischer Gastprofessorin an der Uni Zürich

Die Uni Zürich steht in der Kritik wegen einer iranischen Gastprofessorin. Die «NZZ am Sonntag» hat enge Verbindungen von Saida Mirsadri zum iranischen Regime offengelegt. Trotzdem ist Mirsadri im Herbstsemester Gastprofessorin am Religionswissenschaftlichen Seminar der Universität Zürich. Obwohl sie sich selbst als liberal und fortschrittlich bezeichnet, gibt es Berichte, in denen sie die Bedeutung der Kopftuchproteste im Iran relativiert.

Auch Sätze wie «im Iran herrscht kein islamistisches Regime» kommen von Mirsadri. «Regime versucht so, Universitäten zu infiltrieren» Für Saghi Gholipour, Politologin und Mitgründerin der Organisation Free Iran Switzerland, sind die Verbindungen zum islamischen Regime naheliegend. Die Islamische Republik führe seit Jahrzehnten einen sogenannten Kulturkampf, indem es unter anderem Universitäten infiltriere und ein Bild der iranischen Gesellschaft zeichne, das nichts mit der Realität zu tun habe. Dabei setze es vermehrt auf Frauen: «Sie haben gemerkt, dass Frauen im Westen gut ankommen und ihnen Sympathien einbringe





🏆 39. 20min » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nationale Wahlen Kanton Zürich - In Zürich gibt es zwei ÜberraschungssiegerinnenWeitere Themen: * Ein Start-Ziel-Sieg für Daniel Jositsch. Das Interview mit dem alten/neuen Ständerat der SP. * Die FDP-Kandidatin Regine Sauter kann den Sitz vorerst nicht verteidigen.

Herkunft: srfnews - 🏆 39. / 22,5 Weiterlesen »

Wahlen 2023 in Zürich: Sie stürmten die Listen und sitzen jetzt für Zürich im ParlamentBesonders zwei SP-Kandidierende überraschten und holten sich einen Sitz. Das sind die neuen Zürcher Nationalräte und -rätinnen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 39. / 22,5 Weiterlesen »

Kantonsspital St.Gallen will Herzchirurgie ausbauen – in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Zürich und dem Stadtspital ZürichDie Neuigkeiten aus dem Kantonsspital St.Gallen überschlagen sich: Erst ein Abbau von 260 Stellen, nun ein Ausbau in der Herzchirurgie. Gemeinsam mit dem Universitätsspital Zürich und dem Stadtspital Zürich strebt es Leistungsaufträge für die Herzchirurgie an.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 39. / 22,5 Weiterlesen »

Kanton Zürich: Halloween - Bilanz der Kapo ZürichIm Zusammenhang mit Halloween sind Patrouillen der Kantonspolizei Zürich und der Kommunalpolizeien am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch (31.10./1.11.2023) zu rund 80 Einsätzen ausgerückt.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 39. / 22,5 Weiterlesen »

Missbrauch in der katholischen Kirche: Forschungsteam der Uni Zürich untersucht sexuellen MissbrauchEin Team der Uni Zürich erforscht sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Es wird diskutiert, ob die Verwendung von NS-Symbolen verboten und bestraft werden sollte.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 39. / 22,5 Weiterlesen »

Die Faszination des Horrors: Warum lieben wir es, uns zu gruseln?Lutz Jäncke, Neurowissenschaftler und Hirnforscher der Uni Zürich, ordnet ein.

Herkunft: srfnews - 🏆 39. / 22,5 Weiterlesen »