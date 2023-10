Krise, Knatsch, Kampfgeist: Kann die Schweizer Frauen-Nati den Schwedinnen ein Bein stellen?

Mit Schweden wartet am Freitag kein leichter Gegner für die Schweiz bei der Women’s Nations League. Im Gegenteil. Die Schwedinnen gewannen drei der letzten fünf Spiele. Und waren mit acht Toren deutlich offensiver unterwegs als die Schweizerinnen.

Die Bilanz der Schweizer Frauen-Nati liest sich frustrierend: Fünf Spiele, kein Sieg. Weiter buchten die Schweizerinnen in diesen fünf Spielen lediglich ein Treffer. Doch auch dieser kam auf kein Konto einer Schweizerin. Denn das Tor war ein Eigentor von Spanien im Achtelfinal der Weltmeisterschaft.Weiter sorgte der Knatsch zwischen Trainerin Inka Grings und Ana Maria Crnogorcevic zuletzt für Schlagzeilen.

Die Trainerin und Crnogorcevic tauschten sich aus. «Es war ein offenes und wichtiges Gespräch zwischen erwachsenen Personen», sagt Grings gegenüber von SRF. Nun sei das Ganze für sie erledigt. Und Crnogorcevic? Sie schweigt bisher.In die Women’s Nations League läuft es für die Schweiz nebenbei auch nicht gut. Sie mussten sich in den ersten beiden Spielen gegen Spanien (0:5) sowie gegen Italien (0:1) geschlagen geben. headtopics.com

