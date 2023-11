Krise bei Floorball Köniz Bern: Der Unihockey-Cupsieger trennt sich von Trainer Güngerich

In einer nie da gewesenen und in dieser Form nicht für möglich gehaltenen Resultatkrise steckt der Club. Rang 10 belegt der aktuelle Cupsieger in der zwölf Mannschaften umfassenden Liga. Am Dienstagabend resultierte bei Leader Zug eine 1:10-Niederlage; es war die siebte Pleite im achten Meisterschaftsspiel.

Rund 24 Stunden später geschieht, was sich abgezeichnet hat und in derlei Momenten im Spitzensport fast unausweichlich ist: Der Verein gibt bekannt, dass er sich per sofort vom Trainer trennt. Etienne Güngerich (36) übernahm nach dem Ende der ausgesprochen erfolgreichen letzten Saison vom Finnen Jyri Korsman, der nach fünf Jahren eine neue Herausforderung gesucht hatte – und sie in Schweden fand. Unter Güngerichs Führung tat sich das Team um Ausnahmekönner Jan Zaugg von Beginn weg schwer. Es scheiterte im Super-, im Europa- sowie im Schweizer Cup vorzeitig. In der Liga gelang ein einziger Sieg.

Nach dem missratenen Saisonstart und den zunehmend alarmierenden Resultaten war Güngerich als Headcoach kaum mehr vermittelbar. Sportchef Heinz Zaugg sagt, nicht einzelne Ergebnisse hätten zu diesem Entscheid geführt, sondern vielmehr die in einem Prozess gereifte Erkenntnis, dass eine positive Entwicklung ausbleibe.

Dem Vernehmen nach wollten die Könizer Entscheidungsträger erst den Jubiläumsevent vom kommenden Samstag abwarten und zu Beginn der folgenden Länderspielpause einen Entscheid treffen. Das 1:10 setzte sie unter Zugzwang.Im Lead stehen bis auf weiteres die bisherigen Assistenztrainer Felix Huber und Marcel Mader. Sportchef Zaugg sagt, sie genössen vollstes Vertrauen und brächten alle Voraussetzungen mit, das Ruder herumzureissen.

