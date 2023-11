Krise bei den «Eisernen» - Urs Fischer und Union Berlin: Wie nahe ist das Ende?

Mit Ausnahme von Freiburgs Christian Streich verdiente sich wohl kein Bundesliga-Coach eine grössere Jobgarantie als Fischer. Doch im Fussball geht es bekanntlich schnell. Nach zwei miserablen Monaten mit 11 Pflichtspiel-Niederlagen in Serie droht die Erfolgsgeschichte zwischen Union und Fischer in die Brüche zu gehen. Was noch vor wenigen Wochen undenkbar schien, ist plötzlich wahrscheinlich.

Nicht mehr im GleichgewichtZu behaupten, die Champions League habe sich für die Unioner vom Traum zum Albtraum entwickelt, mag übertrieben sein. Doch auf der Suche nach Gründen für den Berliner Absturz kommt man an der «Königsklasse» nicht vorbei.

Um sich für den europäischen Elite-Wettbewerb schick zu machen, griffen die Klub-Verantwortlichen zu Mitteln, die für Union untypisch sind. Mit Leonardo Bonucci, Robin Gosens und Kevin Volland wurden drei international angesehene Spieler verpflichtet.

Nun hat Fischer auch mit verschiedenen Egos innerhalb des Teams zu kämpfen. Unlängst zeigte sich der italienische Europameister Bonucci «not amused» darüber, dass er in der Champions League gegen Napoli 90 Minuten lang auf der Bank ausharren musste.

Gleichzeitig dürften auch gewisse andere, dienstältere Spieler mit ihrer Rolle unzufrieden sein. Schliesslich waren sie es, die Union letzte Saison in die Champions League geführt hatten. Zusehen zu müssen, wie ihnen nun international renommierte Namen vorgezogen werden, birgt durchaus Konflikt-Potenzial. Wie ein funktionierendes Ökosystem, das plötzlich mit verschiedenen Störfaktoren umzugehen hat.

