Krieg und menschliches Leid im Gazastreifen

Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Viele Menschen zitieren dieses Mantra, aber zu wenige schenken ihm die nötige Aufmerksamkeit – vor allem während eines Krieges.

Angesichts des Massakers, das die Hamas in Israel verübt hat, und der steigenden Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung im Gazastreifen wird die innere Logik des Krieges überdeckt durch das unermessliche menschliche Leid, das er verursacht. (Alle News zum

Israel-Krieg: Schwangere im Gazastreifen verzweifeltIm Gazastreifen leben Tausende schwangere Frauen. Wegen der Eskalation im Israel-Krieg fehlt ihnen nun die nötige medizinische Behandlung. Weiterlesen ⮕

Der Ukraine-Krieg: Die Gegenoffensive und die Lieferung von F-16-KampfjetsSeit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im Juni 2023 startete die ukrainische Gegenoffensive, bisher ohne große Geländegewinne. Am 20. August erhielt die Ukraine die Zusage für die Lieferung von F-16-Kampfjets. Weiterlesen ⮕

Eskalation im Nahen Osten - Die EU fordert Feuerpausen für den GazastreifenIsrael bereitet sich auf die nächste Kampfphase vor Weiterlesen ⮕

Mahnwache in Bern für die Freilassung der Geiseln im GazastreifenEtwa 100 Personen haben auf dem Berner Bundesplatz die Freilassung der von der Hamas entführten Geiseln gefordert. Bei einer Mahnwache wurde ein Tisch gedeckt und Porträts der Entführten gezeigt. Die Bänke des Tischs blieben symbolisch unbesetzt. Die Teilnehmer forderten auch ein Ende der Gewalt. Weiterlesen ⮕

EU-Staaten fordern Feuerpausen und geschützte Korridore für Hilfslieferungen in den GazastreifenDie EU-Staaten haben in einer Gipfelerklärung Feuerpausen und geschützte Korridore für sichere Hilfslieferungen in den Gazastreifen gefordert. Die humanitäre Lage in Gaza verschlechtert sich und bereitet große Besorgnis. Die Europäische Union wird eng mit den Partnern in der Region zusammenarbeiten, um Zivilisten zu schützen und den Zugang zu lebensnotwendigen Gütern zu erleichtern. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Hilfe nicht von terroristischen Organisationen missbraucht wird. Die EU-Länder waren sich uneinig über die Forderung nach einem sofortigen humanitären Waffenstillstand für den Gazastreifen. Weiterlesen ⮕

