Krieg in Nahost: Cassis verteidigt Forderung nach humanitärer Waffenruhe

Cassis wies jedoch vor den Medien den Vorwurf zurück, die Schweiz habe sich zu den Israel-Kritikern gesellt. Die Schweiz habe in ihrer schriftlichen Erklärung zur Resolution bedauert, dass der Hamas-Terror im Resolutionstext nicht erwähnt wurde. Der Bundesrat habe die Terrorattacken gegen Israel mehrfach aufs Schärfste verurteilt.

Es wäre aber schwer verständlich, wenn die Schweiz als Depositarstaat der Genfer Konventionen der Forderung nach einer humanitären Feuerpause nicht zugestimmt hätte, sagte Cassis. Er verwies darauf, dass Frankreich die Resolution ebenfalls angenommen habe, während Deutschland oder Grossbritannien sich der Stimme enthielten und Österreich Nein stimmte. Der israelische UNO-Botschafter bezeichnete die Resolution als «Schande».

Dass die Schweiz die Resolution im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern unterstützte, sorgte diese Woche in der Aussenpolitischen Kommission (APK) des Ständerats für Diskussionen. Die APK bemängelt, dass das Aussendepartement den Entscheid im Alleingang und ohne Einbezug des Gesamtbundesrats getroffen hatte.

Der Bundesrat beantragt deshalb dem Parlament 90 Millionen Franken für humanitäre Hilfe. 1,4 Millionen Menschen seien im Gazastreifen vertrieben worden. Mit dem Geld sollen Nahrungsmittel, Medikamente und Hygieneartikel nach Gaza geliefert werden.

Die betroffenen Organisationen befürchten, dass der Schritt der Schweiz Signalwirkung für andere Länder haben und ihre Arbeit gefährden könnte.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MIN: Bundesrat informiert: Cassis will 90 Millionen Franken in Nahost-Hilfe investierenDer Bundesrat hat beschlossen, 90 Millionen Franken für die humanitäre Hilfe im nahen Osten auszugeben. Das Parlament muss dem noch zustimmen. In Bern informiert Aussenminister Ignazio Cassis über den Entscheid.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Krieg in Nahost: Was wir über den Angriff auf das Flüchtlingscamp Dschabalia wissenDas israelische Militär bestätigt, das Lager im Norden des Gazastreifens angegriffen zu haben, um einen Drahtzieher der Attacken des 7. Oktober zu töten. Es gibt zahlreiche Opfer – und offene Fragen.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Bundesrat will 90 Millionen für humanitäre Hilfe – Cassis in Erklärungsnot wegen umstrittenem UNO-Entscheid der SchweizDer Bundesrat will der Zivilbevölkerung im Gazastreifen helfen. Aussenminister Ignazio Cassis musste sich wegen eines umstrittenen Nahost-Entscheids der Schweizer Vertreter bei der UNO im Bundesrat erklären.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Vollsperrung der A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz für den Einbau der BelagstragschichtenFür den Abbruch der Betonplatten und den Einbau der Belagstragschichten wird die Strecke an zwei Wochenenden komplett gesperrt. Die A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz wird umfassend erneuert, einschließlich der Sanierung der drei Tunnel entlang der Strecke. Der Giessbachtunnel wird nun ebenfalls saniert. Der Abbruch der Betonplatten und der Einbau der Belagstragschichten erfolgt während zweier Wochenenden. Die Strecke wird während dieser Zeit in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt und der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: – der tägliche Podcast – Wie zwei junge Frauen im Gazastreifen den Krieg erlebenWährend Israel seine Bodenoffensive gegen die Hamas ausbaut, spitzt sich die humanitäre Lage im Gazastreifen zu. Es mangelt an Wasser, Essen, Strom und Schutz. Zwei Frauen auf der Flucht erzählen.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Attacken gegen Juden nehmen in der Schweiz zuSeit der Israel-Krieg ausgebrochen ist, erlebt die Schweiz einen rasanten Anstieg antisemitischer Vorfälle. Jüdinnen und Juden befürchten weitere Eskalationen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕