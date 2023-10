«Kreativität ist Arbeit», sagt Claude Kuhn in seinem Atelier, welches zugleich Wohnraum ist.Über dem Esstisch hängt ein präparierter Löwenkopf, der einen menschlichen Arm zwischen den Zähnen hält. Daneben ein Stöckelschuh in Schlangenlederoptik, aus dessen Spitze ein Ästchen züngelt.

Und in der Küche steht eine Vase mit einem Strauss – einem echten Vogelstrauss. Wir sind zu Besuch bei Claude Kuhn, dem Schweizer Maître des Kulturplakats, der dieses Jahr 75 Jahre alt geworden ist. Draussen vor der ehemaligen Lastwagengarage in Kehrsatz bimmeln die Kuhglocken, drinnen knurrt Dackeldame Pina, bevor sie sich auf dem schwarzen Ledersessel zusammenrollt.

Weiterlesen:

BernerZeitung »

- Geflüchtete sollen in der Schweiz einfacher Arbeit bekommenRussland verstärkt seine Angriffe auf Awdijiwka Weiterlesen ⮕

Geflüchtete mit Status S sollen einfacher Arbeit aufnehmen könnenPersonen mit Schutzstatus S sollen einfacher Arbeit finden. Ziel ist es, dass sich Geflüchtete aus der Ukraine besser in den Arbeitsmarkt integrieren können. Weiterlesen ⮕

Besuch des russischen Verteidigungsministers an der russisch-ukrainischen FrontDer russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu besucht Soldaten in der Region Donezk und informiert sich über die Lage vor Ort. Trotz schwerer Verluste setzt der Kreml die Schlacht um Awdijwka fort und rekrutiert sogar Häftlinge als Sturmtruppen. Russische Truppen rücken im Norden von Awdijwka vor und hissen eine Flagge auf der Anhöhe Terrikon. Die Taktik des Kremls erinnert an die Ereignisse in Bachmut. Weiterlesen ⮕

Arbeit: Noch nie so viele unzufriedene Mitarbeitende in der SchweizAuch wenn die Beschäftigungslage gut ist, ist das Befinden schlecht. Dafür gibt es mehrere Gründe. Weiterlesen ⮕

- Russischer Verteidigungsminister zu Besuch im Feindesland?Russland verstärkt seine Angriffe auf Awdijiwka Weiterlesen ⮕

Eskalation im Nahen Osten - Irans Aussenminister unerwartet auf Besuch in den USAStartet Israel bald die Bodenoffensive oder versucht es noch Zeit für die Befreiung der Geiseln zu gewinnen? Diese Frage beschäftigt vor allem die Menschen vor Ort. Gleichzeitig wächst die Kritik an der humanitären Situation im Gazastreifen. Weiterlesen ⮕