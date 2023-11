Krankes Kind betreuen - Krankes Kind: Die Rechte der Eltern

«Mein Arbeitgeber verlangt jedes Mal ein Zeugnis, wenn ein Kind krank ist und ich nicht arbeiten kann. Ist das zulässig?» Ja. Das Arbeitsgesetz schreibt vor, dass Eltern ein Arztzeugnis vorlegen müssen, welches bestätigt, dass ihr Kind krank ist. Dieses Zeugnis muss der behandelnde Arzt des Kindes zuhanden des Arbeitgebers der Eltern ausstellen. Wie bei allen Arztzeugnissen darf es keinerlei Angaben zur Diagnose enthalten.

«Gibt es finanzielle Unterstützung, wenn ein Kind länger krank ist und die Eltern eine Betreuung organisieren müssen?» Nein. Wenn ein Kind länger als 3 respektive 6 Tage krank ist, müssen die Eltern auf ihre Kosten eine Betreuung organisieren. Hilfe bieten hier die Entlastungsdienste in verschiedenen Regionen an.

Die Rechtsexpertinnen Gabriela Baumgartner und Raphaela Reichlin beantworten jeden Donnerstag im «Espresso» eine Rechtsfrage. «Was gilt, wenn der Elternteil, der normalerweise für die Kinderbetreuung zuständig ist, selbst krank wird.

Viele Gesamtarbeitsverträge sehen aber einen Betreuungsurlaub von fünf Tagen vor. Ist das Kind länger krank, dürfen sich die Eltern abwechseln und ihre drei Tage nacheinander einziehen. Genügt auch das nicht, müssen sie Ferientage einziehen oder eine andere Betreuungslösung organisieren.

