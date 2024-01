Krähen vernichten Saatmais in der Schweiz

Keine gerne gesehenen Gäste: Krähen picken Saatmais, Ehrlenmoos in Wiedlisbach. Ruedi Haudenschild PreviousNext «Ein Schwarm Krähen kann in kurzer Zeit eine ganze Maissaat vernichten», sagte Biobauer und Präsident des Schweizer Bauernverbands, Markus Ritter, gegenüber dem «Tages Anzeiger». «Krähen warten, bis die Maispflanze aus dem Boden austritt und ziehen sie dann mit dem Schnabel samt Keimling heraus. Dann fressen sie den Keimling ab», führte er weiter aus. Sie gehen dabei gründlich vor.

«Krähen gehen in der Reihe von Pflanze zu Pflanze und lassen nichts zurück», so Ritter. Der Schaden sei enorm. Beizmittel nicht mehr zugelassen Wegen des Samenraubs hätten viele Bauern letztes Jahr nachsäen müssen, heisst es im Artikel. Das Problem hat sich in den letzten Jahren verschärft, nachdem gewisse Beizmittel in der Schweiz und der EU nicht mehr zugelassen sind. Beizmittel machen die Samen bitter. Das verdirbt den Krähen den Appetit, und sie ziehen weiter auf der Suche nach bekömmlicheren Futterquelle





