Die Artenvielfalt auf Grünlandflächen lässt sich durch eine kraftfutterreduzierte, grünlandbetonte Milchviehhaltung verbessern, ohne dass dies ökonomische Nachteile für die Betriebe hat.

Intensivierung reduziert Biodiversität Laut BfN bewirtschaften Milchviehbetriebe einen Grossteil der Dauergrünlandflächen, auf denen rund 40% der in Deutschland gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen schwerpunktmässig vorkommen. Die zunehmende Intensivierung der Milcherzeugung habe jedoch dazu geführt, dass sich die Biodiversität im Grünland seit Jahren verschlechtert habe.

Diese Strategie sei nicht nur wirtschaftlich und zukunftsfähig, sondern könne auch einen wichtigen Anstoss zur ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Transformation der Milcherzeugung geben. „Genau diesen grundlegenden Wandel gilt es konsequent zu fördern“, betonte Riewenherm. headtopics.com

Beim Vergleich waren die Ergebnisse laut BFN eindeutig. Auf den Grünlandflächen der kraftfuttereinsparenden Betriebe waren die quantitative und die qualitative Pflanzenartenvielfalt signifikant höher als bei Haltern in der Nachbarschaft mit herkömmlicher Fütterung.

Ausserdem stellten die Forscher fest, dass die kraftfutterreduzierte Milcherzeugung eine bessere Wirtschaftlichkeit aufwies.

