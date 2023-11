KPS Capital Partners kündigt Abschluss des KPS Special Situations Fund VI und des Mid-Cap Fund II an

Michael Psaros und David Shapiro, Mitbegründer und geschäftsführende Partner von KPS, sagten: „Wir sind beeindruckt von der Nachfrage internationaler Investoren nach dem Fund VI und dem Mid-Cap Fund II. Wir danken den vielen weltweit führenden institutionellen Anlegern für ihr Vertrauen und die Unterstützung unseres Unternehmens.

Wir sind stolz auf unsere Fähigkeit, echten Mehrwert zu schaffen, indem wir Wert dort identifizieren, wo andere Investoren das nicht können, die richtigen Kaufentscheidungen treffen und Unternehmen besser machen – über Jahrzehnte, Branchen, Finanz-, Geschäfts- und Wirtschaftszyklen hinweg.

Das Investmentteam des Fund VI wird von den mithandelnden Partnern Michael Psaros, David Shapiro und Raquel Palmer sowie den Partnern Jay Bernstein, Ryan Baker, Kyle Mumford und Rahul Sevani geleitet, die gemeinsam ein Team erfahrener und talentierter Experten anführen.

- Die Investition wird das Wachstum und die Innovation des Unternehmens beschleunigen KPS Capital Partners, LP („KPS") gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Princess Yachts (Holdings) Limited („Princess Yachts" oder das „Unternehmen"), einem weltweit führenden ...

