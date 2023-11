Kontakt zum SpaceX Starship nach dem Start abgebrochen

Nach der Explosion im April schaffte es das Super-Raumschiff von SpaceX nun in den Weltraum – doch dann brach der Kontakt ab. Der Kontakt zum Starship brach acht Minuten nach dem Start ab. Auch die obere Stufe sei explodiert, hiess es dann. Die Ursache blieb zunächst unklar. SpaceX hatte schon mal vorgebaut, sollte der zweite Startversuch des Riesen-Raumschiffs Starship an diesem Samstag, ähnlich wie im April, wieder schiefgehen.

«Auch wenn dies nicht in einem Labor oder auf einem Prüfstand geschieht, so ist es doch ein Test», vermeldete das Unternehmen eine gute halbe Stunde vor dem Start auf X (ehemals Twitter). «Was wir heute tun, wird unschätzbare Daten für die weitere schnelle Entwicklung des Starship liefern». Sprich: Ein Fehlschlag gehört durchaus zum Geschäftsmodell. Zunächst sah es aus, als könnte der zweite Versuch glücke





