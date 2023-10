Konsumentenforum-Spitze wieder korrekt besetzt ++ Helvetia bietet Brexit die Stirn ++ Mehr Lohn für Coop-Mitarbeitende

Die Spitze des Konsumentenforum (kf) ist wieder korrekt eingesetzt. Nach Wirren um eine vergessen gegangene Wiederwahl der Präsidentin und des Vorstands teilt die Organisation am Montag mit, ihre Präsidentin Babette Sigg und der kf-Vorstand seien an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung «wieder ordnungsgemäss bestellt» worden.

Nun solle sich der Vorstand auch «mit strategischen Fragen wie Mitgliederentwicklung» auseinandersetzen, heisst es in der Mitteilung vom Montag weiter. Jüngst war bekannt geworden, dass das kf lediglich noch über deutlich unter 200 Mitglieder verfügt.

Wie Coop am Montag mitteilte, soll die Lohnsumme für 2024 um insgesamt 2,2 Prozent erhöht werden. Wer weniger verdient, soll stärker davon profitieren. So sollen Mitarbeitende mit einem Salär bis 4800 Franken nächstes Jahr «mindestens 3 Prozent» mehr verdienen. Zudem will der Detailhändler die Mindestlöhne anheben und Lernende sollen pauschal 100 Franken mehr erhalten.

Bereits vor Monatsfrist hat Konkurrentin Migros mitgeteilt, ihren Mitarbeitenden ebenfalls die Teuerung ausgleichen zu wollen. In Absprache mit den Sozialpartnern will die grösste Arbeitgeberin ihre Lohnsumme 2024 «um 2,1 bis 2,5 Prozent» erhöhen.Clariant spürt die politisch volatile Weltlage in der Firmenkasse. Der in Muttenz (BL) beheimatete, weltweit tätige Spezialchemiekonzern hat von Juli bis September gut 1 Milliarde Franken Umsatz erwirtschaftet. headtopics.com

SP will den Sitz des Freiburgers verteidigenIm Schatten der Nachfolgediskussionen für Bundesrat Alain Berset geht fast vergessen: Am 13. Dezember wird die Bundesversammlung auch die Nachfolge des abtretenden Bundeskanzlers Walter Thurnherr wählen. Bei dessen Rücktrittsankündigung hatte einzig die SVP als wählerstärkste Partei einen Anspruch auf den immer mal wieder als «achten Bundesrat» titulierten Posten erhoben. Die anderen Parteien hielten sich mit Ansprüchen bislang zurück. Nun preschen die Grünliberalen vor. Wie sie am Montag mitteilen, hat ihre Fraktion gleichentags ihren Vize-Bundeskanzler Viktor Rossi zur Wahl nominiert. «Ich stehe für Kontinuität an der Spitze der Bundeskanzlei und möchte die Digitalisierung der Verwaltung konsequent vorantreiben», wird Rossi in der Mitteilung zitiert. Ross ist seit Mai 2019 Vizekanzler der Eidgenossenschaft. Würde Rossi im Dezember von der Bundesversammlung gewählt, wäre er der erste Bundeskanzler der Grünliberalen. Nach den Verlusten bei den nationalen Wahlen vor gut einer Woche hatte die GLP zudem erklärt, im Dezember auf eine eigene Kandidatur für den Bundesrat verzichten zu wollen. Bereits seit 2009 ist André Simonazzi neben Rossi zweite Vizekanzler der Eidgenossenschaft. Der 55-jährige Unterwalliser ist in dieser Funktion auch Bundesratssprecher und tritt damit öfter in der Öffentlichkeit auf als Rossi. Simonazzi gehört der SP an Weiterlesen ⮕