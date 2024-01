Konservierende Landwirtschaft: Schutz für Boden und Wasser

Die Mitglieder von Swiss No-Till haben immer wieder mit Anfeindungen zu kämpfen, doch die Wissenschaft spricht für ihren Ansatz. Sowohl hinsichtlich Boden als auch Wasser.Die Konservierende Landwirtschaft soll den Boden ebenso vor Schäden durch zu viel Wasser (Erosion) wie vor Wassermangel schützen. (Bild: Jil Schuller) «Gründüngungen sind kein Zwang, sondern eine Chance», ist Thierry Salzmann aus Bavois VD überzeugt.

An der Jahresversammlung der Gesellschaft für bodenschonende Landwirtschaft (Swiss No-Till) erzählte er von seinen Erfahrungen mit der Konservierenden Landwirtschaft. Für ihn war ein Starkregenereignis in seiner Gemeinde der Einstieg, als erodierter Ackerboden aus einem Villenviertel geschaufelt werden musste. Offen…Die JVA Witzwil ist ein Grossbetrieb, der auf Gründüngungen und Direktsaat setzt. 2023 hat sich diese Strategie bewährt. 2024 soll sie weitergeführt und verfeinert werden.Herzlichen Dank für Ihr Feedback! Damit helfen Sie uns, unsere Dienstleistungen zu verbesser





BauernZeitung1 » / 🏆 5. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Berg-und Talfahrt für die Landwirtschaftm Jahr 2023 sah sich die Schweizer Landwirtschaft mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert. Der Landwirtschaftliche Informationsdienst (LID) zieht Bilanz über das Jahr 2023. Mehr dazu im 16. und letzten Teil der Jahresrückblick-Serie.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Altlasten im Boden und im Brienzersee: Kein Handlungsbedarf für Ferienresort in OberriedDer Kanton sieht nach dem anonymen Schreiben keinen Handlungsbedarf, beim und um das Ferienresort in Oberried Massnahmen zu treffen. Miriam Malzkeit spricht von den Fässern im Brienzersee unweit des Florens-Resorts in Oberried.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Bäume in den Boden statt in die Töpfe: Baudirektorin Esther Keller macht Ernst mit mehr Grün in Basels StrassenBasel soll entsiegelt werden. Das Baudepartement geht das Problem mit neuen Ideen an.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Bergmanns brauen Komposttee und reifen Mist: «Es ist auch die Herausforderung»Ein Unkraut auf der Weide war für Beat Bergmann der Einstieg in die Regenerative Landwirtschaft. Seitdem haben er und seine Frau einiges ausprobiert und z. B. das Weidenmanagement angepasst.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Tausende Bauern demonstrieren in Berlin gegen Diesel-VergünstigungenBei einer weiteren Grossdemonstration gegen das geplante Aus von Diesel-Vergünstigungen für die Landwirtschaft werden am Montag Tausende Bauern in Berlin erwartet. Die BauernZeitung ist vor Ort in Berlin und berichtet im Tagesverlauf aktuell über die Proteste.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Landwirte protestieren gegen BundesregierungSusanne Böhmer aus Berg bei Ravensburg (D) führt gemeinsam mit ihrem Mann einen Milchviehbetrieb mit 185 Milchkühen. Sie nehmen am Bauernprotest teil, um auf die Probleme der heimischen und regionalen Landwirtschaft aufmerksam zu machen.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »