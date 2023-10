Konkurrenz zwischen Freunden um eine Touristin

Drei Freunde sitzen an einem Tisch in einem gut gefüllten Wirtshaus. So wie die Mehrzahl der anderen Gäste sind die drei Männer Anfang 20 zum Wandern in diese Gegend gekommen und vertrödeln nun den Abend in der einzigen Kneipe weit und breit. Sie trinken, lachen und labern. Irgendwann taucht eine Touristin gleichen Alters auf und fragt, ob denn noch ein Platz am Tisch frei sei. «Klar ist er frei, gern», antworten sie, die Frau setzt sich zu ihnen.

Sind in einem Umfeld – am Arbeitsplatz, an der Universität, in einer Stadt, einem Land, an einem Wirtshaustisch – Frauen oder Männer in der Überzahl, hat das Konsequenzen. Das zahlenmässige Verhältnis der Geschlechter wirkt sich auf Verhalten, Denken und Erleben aus. «Ein höherer Anteil von Frauen als Männern in einer bestimmten Population signalisiert einen relativen Überschuss an potenziellen Konkurrentinnen in der Partnersuche.

Eine romantische Erzählung ist das natürlich nicht. Auf dem Partnermarkt geht es um Angebot und Nachfrage und deren Auswirkungen. headtopics.com

«Angehörige des überrepräsentierten Geschlechts stehen unter erhöhtem Konkurrenzdruck, um die Aufmerksamkeit potenzieller Partner zu gewinnen», schreiben auch die Psychologen Jon Maner und Joshua Ackerman in einem. Das unterrepräsentierte Geschlecht kann hingegen besonders wählerisch auftreten.

Das Geschlecht in der Minderheit gibt den Ton an. Sind das Frauen, passen sich demnach die Männer an. Und noch immer stehen Frauen laut internationalen Studien besonders auf Kerle mit hohem sozialen Status. Der Mann mit Macht und Geld, der Superstar, das Alphatier darf sich die besten Chancen ausrechnen. Er ist das begehrte Gegenstück zur physisch attraktiven Frau, der moderne Prinz. headtopics.com

