Konjunktur USA: Barometer für US-Industrie sackt überraschend ab

«Eine Belebung des Verarbeitenden Gewerbes lässt weiter auf sich warten, während der Dienstleistungssektor bislang solide Werte aufwies», sagte Helaba-Analyst Ulrich Wortberg. Hintergrund für den erneuten Rückgang beim Industrie-Barometer könnte laut Experten der Streik der US-Autogewerkschaft UAW sein. Diese hatte sechs Wochen lang bis zu neun Betriebe der drei Autobauer Stellantis, GM und Ford gleichzeitig bestreikt.

Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen im Kampf gegen die Inflation seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von inzwischen 5,25 bis 5,5% erhöht. Sie will zugleich den aus der Balance geratenen Arbeitsmarkt stabilisieren, ohne jedoch die Wirtschaft abzuwürgen. Am Abend (19.00 MEZ) wollen die Währungshüter erneut über den Leitzins entscheiden.

