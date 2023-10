Konjunktur Deutschland: Deutsche Inflation sinkt auf 3,8%

Die Inflation in Deutschland verliert spürbar an Kraft und sinkt auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Waren und Dienstleistungen kosteten im Oktober durchschnittlich 3,8% mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit August 2021, als dieselbe Teuerungsrate erreicht wurde. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 4% gerechnet, nach 4,5% im September.

Dämpfend auf die Inflationsrate wirkte im Oktober laut Destatis insbesondere der Rückgang der Energiepreise um 3,2% gegenüber dem Vorjahresmonat. «Hier kam ein Basiseffekt infolge des sehr hohen Energiepreisniveaus im Vorjahr zum Tragen», erläuterten die Experten von Destatis. Zuvor waren die Energiepreise im Vorjahresvergleich letztmals im Januar 2021 gesunken.

«Die Situation an der Inflationsfront entspannt sich deutlich», so auch die Einschätzung von Helaba-Experte Ralf Umlauf. Voraussichtlich würden im November und vor allem zu Beginn des kommenden Jahres die Basiseffekte wohl einen weiteren Inflationsrückgang begünstigen. Die Europäische Zentralbank (EZB) könne sich alles in allem in ihrer abwartenden Haltung bestätigt sehen. headtopics.com

Die Währungshüter hatten vorige Woche angesichts der mauen Konjunktur und rückläufiger Inflationszahlen beschlossen, ihre Serie von Zinserhöhungen vorerst zu stoppen. Die Inflation in der Euro-Zone war im September auf 4,3% zurückgegangen, nach 5,2% im August. Noch im Herbst 2022 hatte die Rate zeitweise über zehn Prozent gelegen.

