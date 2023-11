König Charles startet Initiative gegen Lebensmittelverschwendung

Für seinen 75. Geburtstag hat sich Grossbritanniens König Charles etwas Besonderes einfallen lassen. Nicht ihm solle an diesem Tag die Aufmerksamkeit gelten, hat er deutlich gemacht, sondern einem guten Zweck. Also wird er an diesem Dienstag den Startschuss zum «Coronation Food Project» geben: zu einer Initiative, die der Verschwendung von Nahrungsmitteln Einhalt gebieten möchte – und 200 Millionen Extramahlzeiten im Jahr möglich machen für die Ärmsten im Land.

Beschäftigt hat dieses Thema den Monarchen, wie man hört, schon seit vielen Jahrzehnte

:

BLİCK_SPORT: Lieber König Wicki statt König CharlesDer englische König Charles ist der Erfinder des Telefonsex. Darum: lieber König Joel Wicki statt König Charles. Die Kolumne von Reporter Felix Bingesser.

Herkunft: Blick_Sport | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Britischer König in Frankreich – Charles besucht den Quasi-König von ParisFranzosen und Briten verbindet eine herzliche Hassliebe. Der nachgeholte Staatsbesuch von Charles ist auch eine Verneigung vor seiner Mutter – und der Beginn einer «Höllenwoche».

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

SRFNEWS: Charles und Camilla in Berlin - Der britische König Charles beginnt Staatsbesuch in DeutschlandDer britische König Charles III. hat seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Der Monarch ist offiziell von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren empfangen worden. Schrecklicher Anblick! Wer hat dieses Photo freigegeben?

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

BLİCK_SPORT: Der König ist tot, es lebe der KönigMessi ist der Mann des Jahres und das Wort des Jahres. Die fünf Buchstaben verfolgen einen bis in den Traum. Die SonntagsBlick-Kolumne von Reporter Felix Bingesser.

Herkunft: Blick_Sport | Weiterlesen »

WOCHENZEİTUNG: Restitutionen: Guter König, böser KönigMit schwerwiegenden Vorwürfen in den grossen Feuilletons wird Stimmung gegen die Rückgabe der Beninbronzen gemacht. Schweizer Museen wie das museumrietberg geben sich gelassen – aus gutem Grund. Von resnajd restitutionen museen

Herkunft: Wochenzeitung | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Der stille König: König Philippe steht nicht im Mittelpunkt des NationalfeiertagsAm 21. Juli 1831 wurde Leopold I. als erster König der Belgier gekrönt. Seitdem ist der 21. Juli Nationalfeiertag, aber der König steht dabei nicht unbedingt im Mittelpunkt. König Philippe, auch bekannt als 'Der stille König', taugt ohnehin nicht als Mittelpunkt von Feierlichkeiten. Um den vollständigen Artikel lesen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »