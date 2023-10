König Charles reist nach Kenia

König Charles III. reist nach Kenia zum Staatsbesuch.König Charles reist zum Staatsbesuch nach Kenia. Warum eine Historikerin eine Entschuldigung für die Kolonialzeit für unwahrscheinlich hält – und was der britische Monarch ihrer Meinung nach stattdessen tun könnte.Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammenDas Land stand unter britischer Kolonialherrschaft.

Menschen in Kenia sehen dem Besuch von Charles mit gemischten Gefühlen entgegen. Während die junge Generation nur wenig Interesse an der Kolonialzeit und dem britischen Königshaus zeigt, sitzen bei vielen Kenianern der älteren Generation die Wunden tief.

Ein Grund dafür ist die Niederschlagung des Mau-Mau-Aufstandes. Aufständische hatten in den 1950ern ihr Land von den Kolonialherren zurückgefordert, Siedler angegriffen und einen Aufstand begonnen. Sie gehörten vor allem dem Volk der Kikuyu an, das von Enteignungen zugunsten britischer Siedler besonders betroffen war. Die Verwaltung ging brutal gegen den Aufstand vor. Der Konflikt gilt als einer der blutigsten des britischen Empire. headtopics.com

Viele Kenianer hoffen, dass Charles während seines Besuchs klare Worte findet. Eine Entschuldigung für britische Kolonialverbrechen wäre angemessen, meinte etwa die Tochter eines damaligen Anführers des Aufstands nach Bekanntwerden der Reisepläne.Historikerin Elkins würde es überraschen, wenn Charles sich tatsächlich entschuldigen würde, weil das weitreichendere Folgen haben könnte.

Opfer aus Kenia hatten vor einigen Jahren einen Sieg errungen. Nach einem langwierigen Prozess sagte die britische Regierung rund 5000 Menschen Entschädigungszahlungen von 19,9 Millionen Pfund (etwa 22,9 Millionen Euro) zu. Nach Meinung von Elkins wäre es bei Charles' Besuch nicht damit getan, einfach nur bei einem Staatsbankett an die schwierige Vergangenheit zu erinnern. headtopics.com

