Komödie über Lewinsky und neue Co-Leitung im St.Galler Amt für Kultur

Es ist eine saftige und hintersinnige Komödie geworden – auch ein wenig über Lewinsky selbst.Dieser alte Goethe ist Charles Lewinsky näher, als man vermuten würde. Im Cartoonband «Kohnversation», in dem er vor einigen Jahren zusammen mit seiner Ehefrau viele jüdische Humoresken gestaltet hat, gibt es einen Goethe-Witz. Da schauen zwei Juden ins Schaufenster einer Buchhandlung, wo eine Goethe-Gesamtausgabe steht.

Sabina Brunnschweiler und Christopher Rühle werden ab kommendem Frühling das St.Galler Amt für Kultur in einem Co-Leitungsmodell führen. Die beiden folgen auf Tanja Scartazzini, die das Amt für Kultur bis letzten August geleitet hatte und deren Abgang einige Fragen aufwarf.Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten.

