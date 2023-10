Kommunale Politiker dominieren das Bundeshaus

gewählten Nationalrätinnen und Nationalräte bringen einen kommunalen politischen Hintergrund ins Bundeshaus mit. Von den 119 Gewählten sind aktuell 34 auch auf der Gemeindestufe politisch aktiv, wie der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) am Freitag mitteilte.nochmals steigen. Die Gemeinden seien daher die «stärkste Fraktion in Bundesbern».

Allgemein falle zudem auf, dass der Weg ins Bundeshaus vor allem in der lateinischen Schweiz vornehmlich über die Gemeinden führe: Rund 80 Prozent aller Westschweizer und Tessiner Parlamentarierinnen und Parlamentarier bekleideten oder bekleiden ein Amt auf kommunaler Ebene. Auch in der Deutschschweiz stellen diejenigen Nationalräte mit Kommunalerfahrung mit 52 Prozent die Mehrheit, so der SGV.

Zudem hat Vatter den Eindruck, dass es in der Westschweiz weniger politische Quereinsteiger als in den urbanen Zentren der Deutschschweiz gibt.

Weiterlesen:

nau_live »

Kanton budgetiert mit negativem ErgebnisDer Kanton budgetiert für das Jahr 2024 mit einem negativen Ergebnis, hauptsächlich aufgrund fehlender Einnahmen aus der Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen werden voraussichtlich leicht niedriger sein als im Vorjahr, während die Erträge bei den juristischen Personen höher ausfallen. Der Steuerfuss für natürliche Personen bleibt unverändert, ebenso der Gewinnsteuersatz für juristische Personen. Das Budget sieht eine generelle Lohnerhöhung von 1,5 Prozent für das Staatspersonal vor. Weiterlesen ⮕

Immer mehr Menschen in der Schweiz gründen Haushalte mit drei oder mehr PersonenEine neue Studie zeigt, dass die Mieten in der Schweiz stark gestiegen sind. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Menschen dazu, Haushalte mit drei oder mehr Personen zu gründen. Besonders in den Agglo-Gemeinden gibt es viele neue große Haushalte. In den Städten ist die WG-Dichte bereits seit langem hoch, aufgrund des knappen Wohnraums. Wenn du in einer besonderen Wohnform lebst, teile uns deine Geschichte mit. Weiterlesen ⮕

Mehr betreute Personen in Aargauer Alters- und PflegeheimenDie Zahl der in Aargauer Alters- und Pflegeheimen betreuten Klientinnen und Klienten ist 2022 gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Prozent angestiegen. Weiterlesen ⮕

Stadt Zürich ZH (Kreis 10 ): Unbekannter schiesst auf mehrere flüchtende PersonenAm Dienstagabend, 24. Oktober 2023, kam es im Kreis 10 zu einem Streit zwischen mehreren Personen, bei dem offenbar eine Schusswaffe eingesetzt wurde. Weiterlesen ⮕

Auffahrkollision in Altdorf UR: Zwei Personen verletztAm Mittwochmittag kam es in Altdorf UR zu einem Auffahrunfall mit drei Autos. Eine Autofahrerin wurde dabei erheblich verletzt, ein Autofahrer nur leicht. Weiterlesen ⮕

Altdorf UR: Auffahrunfall mit drei Personenwagen – zwei Personen verletztGestern Mittwoch, 25. Oktober 2023, kurz nach 12.00 Uhr, fuhren drei Personenwagen mit Urner Kontrollschildern auf der Rynächtstrasse in Richtung Kreisel Wysshus. Weiterlesen ⮕