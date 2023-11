Kommentar: Nach diesen Tränen sollte Nati-Trainerin Grings gehen

Einerseits trifft Grings den Ton nicht – wie zu hören ist, ist das auch im Training der Fall. Darüber beschweren können sich die Spielerinnen kaum. Als einzige interne Kritikstelle steht nurDer Ton macht die Musik... Und dieser stimmt bei Inka Grings offenbar nicht immer. - Keystone

Einmal wird Crnogorcevic aufgeboten, einmal nicht (mit kuriosen Erklärungen). Einmal steht Livia Peng im Tor, einmal Elvira Herzog. Im Schweizer Goal weiss man derzeit nicht einmal, wer die Nummer 1, 2 oder 3 ist.

Die Quittung: Nur ein Sieg in 14 Spielen unter der deutschen Trainerin. Bei der Männer-Nationalmannschaft wäre das das sichere Entlassungs-Schreiben. Anfang Dezember gegen Schweden wollen wir nicht noch einmal Tränen sehen. Es ist Zeit für einen Wechsel an der Seitenlinie.

