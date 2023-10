Kommandant der Kapo St. Gallen tritt zurück

Bruno Zanga, Kommandant der Kapo St. Gallen, an einer Medienkonferenz über die Migrationslage an der Ostgrenze der Schweiz, am Mittwoch, 17. November 2021, im Pfalzkeller in St. Gallen. - keystoneSeit 2011 war Zanga Vorstehender des Polizeikorps.Er könne auf mehr als zwölf sehr erfolgreiche Kommandojahre zurückblicken, in denen er die Weiterentwicklung der Kantonspolizei massgeblich geprägt habe. Dies schrieb der Kanton St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung.

«Regierungsrat Fredy Fässler, Vorsteher des Sicherheit- und Justizdepartementes, bedauert den Weggang von Bruno Zanga ausserordentlich.» Die Nachfolge wird gemäss Mitteilung voraussichtlich gegen Ende des Jahres 2023 ausgeschrieben.erfolgen. Bruno Zanga ist seit 1993 für den Kanton St. Gallen tätig, zunächst als stellvertretender Leiter und ab 1997 als Amtsleiter des Migrationsamts.

Weiterlesen:

nau_live »

Bruno Zanga verlässt die Kantonspolizei St.GallenBruno Zanga hat als Kommandant der Kantonspolizei St.Gallen nachhaltige Akzente gesetzt und für die Sicherheit der Bevölkerung gesorgt. Die Nachfolge wird voraussichtlich Ende dieses Jahres ausgeschrieben. Weiterlesen ⮕

Stadt St.Gallen SG: Festnahme von Drogendealer (Nigerianer, 47)Am Mittwoch (25.10.2023), kurz vor 17 Uhr, haben Fahnder der Kantonspolizei St.Gallen mit Unterstützung der Stadtpolizei St.Gallen am Bahnhof St.Gallen einen Mann angehalten. Weiterlesen ⮕

St.Gallen: Drogendealer muss vor Festnahme ins CTAm Mittwoch, kurz vor 17 Uhr, haben Fahnder der Kantonspolizei St.Gallen mit Unterstützung der Stadtpolizei St.Gallen am Bahnhof St.Gallen einen Mann angehalten Weiterlesen ⮕

Bruno Zanga tritt vorzeitig in den RuhestandBruno Zanga, Kommandant der Kantonspolizei St.Gallen, wird mit 62 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand treten. Er hat maßgeblich zur Weiterentwicklung der Polizei beigetragen und die Sicherheit im Kanton St.Gallen gewährleistet. Weiterlesen ⮕

Kapo Zürich: Zeitreise - Beobachtungsposten - VerkehrskontrolleBeobachtungsposten für eine Verkehrskontrolle auf der A3 (damals N3) Ende der 1960er- / Anfang der 1970er-Jahre. Weiterlesen ⮕

«Faszinierend», «Meisterwerk», «überinszeniert»: So berichten Medien über die Oper «Lili Elbe» am Theater St.GallenDie Weltpremiere der Transgender-Oper «Lili Elbe» findet über die Ostschweiz hinaus mediale Beachtung. Die Rezensionen fallen mehrheitlich positiv aus – doch es gibt auch Kritik. Weiterlesen ⮕