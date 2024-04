Komet «12P Pons-Brooks» und andere interessante Entdeckungen

BernerZeitung

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieKomet «12P Pons-Brooks» ist derzeit in unserem Nachthimmel zu sehen – sogar von blossem Auge. Richtig spannend wird es aber mit einem Fernglas.Zwitschernde Vögel, Sonnenschein, Frühlingsgefühle: Es wird wärmer, und viele lockt es nach draussen. Wann man einen Schirm mitnehmen sollte, sagt der Meteorologe.Eine brasilianische Art ahmt ihre Stammesgenossen im Aussehen nach und eignet sich sogar deren Flugstil an, um nicht gefressen zu werden. Forschende sind verblüfft.Schleichenlurche legen Eier, scheiden aber für die geschlüpften Jungtiere zusätzlich einen milchartigen Nährstoff aus. Die urtümlichen Amphibien haben Forscher schon häufiger erschreckt.Mini-Fisch macht Lärm wie Düsenjet Er zählt zu den kleinsten Wirbeltieren und hat in dieser Gruppe das winzigste Gehirn. Aber der erst kürzlich entdeckte Mini-Fisch kann mächtig Lärm produzieren

