Kollision zwischen 6-jährigem Jungen und Auto in Schaffhausen

Am Montagnachmittag (01.04.2024) hat sich in der Stadt Schaffhausen eine Kollision zwischen einem 6-jährigen Jungen und einem Auto ereignet. Dabei wurde der Junge verletzt. Um 14.40 Uhr am Montagnachmittag (01.04.2024) fuhr ein 57-jähriger Mann mit einem Auto in der Stadt Schaffhausen auf der Hochstrasse in Fahrtrichtung Stadtzentrum. Zeitgleich rannten zwei Kinder auf dem rechtsseitigen Trottoir ebenfalls in Richtung Stadtzentrum.

Auf Höhe des Trottenweges rannte eines der Kinder, ein 6-jähriger Knabe, auf die Strasse und kollidierte dort seitlich in das Auto des 57-jährigen Mannes. Bei der Kollision wurde der 6-Jährige verletzt und musste von einer Ambulanz-Crew ins Spital gebracht werden. Am Unfallauto entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Franken. Die Schaffhauser Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich bei ihrer Einsatz- und Verkehrsleitzentrale (Telefonnummer +41 52 624 24 24) zu melden

